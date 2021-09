Inter-Bologna, la squadra di Mihajlovic viaggia in direzione Milano

Inter-Bologna -1. Domani alle 18.00, i nerazzurri saranno impegnati contro il Bologna in merita alla quarta giornata di Serie A. Intanto, la squadra di Mihajlovic ha lasciato in treno la città per dirigersi verso Milano

PARTENZA − Inter-Bologna, ormai ci siamo quasi. I nerazzurri, dopo il pareggio contro la Sampdoria e il KO in Champions League contro il Real Madrid, sono a caccia del riscatto. Il Bologna, forte dei suoi sette punti in classifica (al pari dell’Inter), è intanto partita in treno per dirigersi verso Milano. Di seguito il post sull’account Twitter del Bologna.

Buon inizio di stagione per i felsinei che hanno raccolto sette punti, vincendo contro Salernitana (alla prima giornata) e Verona (all’ultima) e pareggiando alla seconda giornata in casa dell’Atalanta. Dunque, l’Inter dovrà affrontare il match con grande concentrazione.