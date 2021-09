Merlo: «Orgogliosa di rinnovare con questi colori. L’Inter per me è casa»

Beatrice Merlo ha rinnovato il suo contratto con l’Inter (vedi comunicato) e, in merito a ciò, ha rilasciato un’intervista sul canale ufficiale nerazzurro, Inter TV

ORGOGLIO − Queste le parole di Beatrice Merlo sul rinnovo: «Sono tanto contenta di rinnovare con questi colori. Da 12 anni che faccio parte di questo club, sono orgogliosa di continuare ad indossare questi colori. Qui sono cresciuta tanto, per me l’Inter è casa».

RICORDO E AIUTO − La Merlo ha poi risposto alla domanda sul momento più bello passato in nerazzurro e a quella sul calcio femminile: «Il primo ricordo che mi viene in mente, Due anni fa il primo gol in Serie A contro il Verona. Da quando ho iniziato io, il calcio femminile è cambiato tantissimo, grazie anche a club come il mio che lo aiutano a farlo crescere».

Fonte: Inter Women − Twitter