Inter-Bologna: in attacco decisa la coppia. A destra, prevista una novità

Inter-Bologna sarà la quarta partita stagionale in Serie A per l’Inter, la quinta complessiva calcolando anche il KO in Champions League. Qualche cambio in formazione per Inzaghi

ULTIME − Si avvicina Inter-Bologna, fischio d’inizio domani alle ore 18.00. Allo stadio San Siro di Milano, Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. Sia in attacco che a centrocampo, sono previste delle novità. Questo il punto di Sky Sport con Matteo Barzaghi: «Si va verso il duo argentino Lautaro Martinez-Joaquin Correa, Edin Dzeko dunque dalla panchina. Per il resto, bisognerà capire se gioca Denzel Dumfries o Matteo Darmian a destra, per adesso mettiamo l’olandese. Mentre, a centrocampo Arturo Vidal o Hakan Calh−anoglu accanto a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic».