Perinetti: «Inter, Napoli e Milan per il titolo. C’è margine per i nerazzurri»

Giorgio Perinetti ha parlato in collegamento su Radio Marte durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Il dirigente del Siena ritiene Inter, Milan e Napoli le tre squadre in corsa per la vittoria finale del campionato

TRE SQUADRE − Perinetti è convinto sulla corsa scudetto: «Quando il campionato successivo ricomincia dopo un evento importante come un Mondiale o un Europe ci sono sempre sorprese. La Juventus è in ritardo, ci sono Napoli, Milan e Inter che lotteranno fino all’ultimo per lo scudetto. Bene il Napoli con Luciano Spalletti che ha dato concretezza al gruppo. Le altre due hanno qualità a titolo. L’Inter ha perso giocatori molto forti, rimpiazzandoli con altrettanti di qualità come Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Il Milan continua con i suoi giovani a fare un gioco redditizio e supera ogni volta gli ostacoli. Sta trovando continuità. Le vedo tutti e tre bene, se la giocheranno fino all’ultimo. Napoli quadrato e capace di reggere pressione emozionale».

EQUILIBRATO − Serie A comunque molto combattuta per Perinetti: «L’Inter è più attardata a livello di punti ma siamo in una fase iniziale, quindi ha margini di recupero. Ma credo che queste tre squadre se la giocheranno fino all’ultimo. Campionato combattuto, c’è da giocare contro Roma, Lazio, Juventus, Fiorentina, Atalanta e capire quanti punti si lasciano sul campo. Bisogna capire i risultati che usciranno dagli scontri diretti».