Inter, tre nomi sul taccuino di Marotta. No problema nazionali per Inzaghi

Con la pausa Nazionali in corso, l’Inter guarda anche al mercato per rinforzare già da gennaio la rosa a disposizione di Inzaghi. Intanto, per la prossima giornata nessun problema sul ritorno in ritardo dei nazionali

MERCATO − L’Inter guarda al mercato con la sessione invernale di gennaio che potrebbe dare qualche novità a Simone Inzaghi. Come riporta Sport Mediaset, i nerazzurri mantengono le antenne dritte nei confronti di Giacomo Raspadori. Il campione d’Europa piace ai dirigenti dell’Inter che vorrebbero portarlo a Milano già nel mese di gennaio. La richiesta del Sassuolo è di circa 40 milioni di euro oppure un possibile prestito con l’inserimento di Samuele Mulattieri e Lucien Agoumé. Il possibile arrivo di Raspadori in nerazzurro dipende però dal futuro di Alexis Sanchez. Se il cileno dovesse partire allora l’Inter si fionderebbe sul classe 2000. Non solo Raspadori perché la Beneamata starebbe pensando già alla prossima stagione. Oltre al promesso sposo André Onana (occhio all’interferenza del Barcellona), Beppe Marotta ha messo gli occhi su Andrea Belotti. L’attaccante del Torino andrà in scadenza il 30 giugno 2022.

NAZIONALI − Passando alle cose da campo, Inzaghi può sorridere da questa pausa per le Nazionali. Infatti, rispetto al problema rientro ritardato della scorsa sosta con i sudamericani ritornati a ridosso del match contro la Lazio, questa volta il problema non dovrebbe sussistere. Già da lunedì, rientreranno gli europei Marcelo Brozovic e Ivan Perisic; mentre, i sudamericani sono attesi tra mercoledì e giovedì.