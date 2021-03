Perinetti: Â«Inter favorita nonostante il momento delicato, merito di Conte!Â»

Perinetti: «Inter favorita nonostante il momento delicato, merito di Conte!»

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Inter favorita per il campionato grazie soprattutto al lavoro di Antonio Conte. Queste le parole di Giorgio Perinetti, noto dirigente italiano, intervistato da “TuttoMercatoWeb”.

SU CONTE – Inter favorita e prima in classifica grazie soprattutto al lavoro svolto da Antonio Conte, che è riuscito inoltre a isolare la squadra dalle voci societarie, questo il parere di Giorgio Perinetti: «L’Inter recuperando i vari Eriksen e Perisic ha trovato la quadratura del cerchio. In questo momento sembra la squadra favorita per la vittoria del campionato. Meriti di Conte? Ha gestito molto bene anche il momento delicato dovuto alle voci sulla proprietà e ha isolato la squadra facendola concentrare sul campo. Sarebbe il quinto scudetto in sette anni. Però occhio al ritorno della Juventus nella corsa».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.