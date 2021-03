Pasqua arbitro di Parma-Inter: due precedenti stagionali, l’ultimo il Benevento

Condividi questo articolo

Photo 203320021

Pasqua sarà l’arbitro di Parma-Inter, partita della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Tivoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Tardini.



I PRECEDENTI – Parma-Inter sarà la sesta partita per Fabrizio Pasqua come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è positivo: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’esordio un facile 4-0 al Cagliari il 17 aprile 2018, in un altro turno infrasettimanale (l’ultimo della Serie A 2017-2018). Poi le due gare non buone: 1-1 in casa del Chievo il 22 dicembre 2018, con pari subito allo scadere, e rovinosa sconfitta per 0-1 al Meazza contro il Bologna il 3 febbraio 2019. In entrambe poco da dire sulla sua direzione.

PARMA-INTER TRIPLA STAGIONALE – In questa Serie A l’Inter ha già avuto due volte Pasqua come arbitro, ed è andata bene. Il primo incrocio stagionale è lo scorso 13 dicembre alla Sardegna Arena col Cagliari, vinto 1-3 in rimonta (e senza problemi a livello arbitrale) con i gol di Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku. Poi, il 30 gennaio, il facile 4-0 ai danni del Benevento al Meazza. Lì qualche discussione in più, con una richiesta di rigore da parte dei sanniti sull’1-0 (contrasto fra Andrea Ranocchia e Gianluca Lapadula giudicato regolare in diretta e fuori area dal VAR) e una che ha lasciato un po’ di polemiche per i nerazzurri. Al quarto d’ora Lautaro Martinez viene falciato da Luca Caldirola, in prossimità della linea dell’area di rigore. Per Pasqua è punizione, dalle immagini sembra sia sulla linea (e quindi rigore) ma il VAR non interviene. A Davide Calabria, in Roma-Milan di domenica scorsa, su situazione analoga il VAR ha assegnato il quindicesimo dei sedici rigori avuti sinora in campionato dai rossoneri…