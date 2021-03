Lasagna: Â«Io simile a Milito? Un onore per me ma devo lavorare tantoÂ»

Lasagna: «Io simile a Milito? Un onore per me ma devo lavorare tanto»

Kevin Lasagna Benevento-Verona (Photo by Ciro de Luca/Soccrates/Getty Images via OneFootball)

Lasagna, autore del terzo gol ieri in Benevento-Verona 0-3, al termine della partita attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della somiglianza in campo con Diego Milito, grande ex attaccante dell’Inter.

COME MILITO – Lasagna, attaccante dell’Hellas Verona, di recente è stato paragonato a Diego Milito dal suo allenatore Ivan Juric. Dopo Benevento-Verona il giocatore ha commentato le parole del tecnico: «Somiglianza tra me e Milito? È un onore per me essere paragonato ad un campione di questo calibro. Io devo ancora lavorare tanto perché so che posso migliorare. Come affronteremo le prossime partite? Noi scendiamo in campo sempre per provare a vincere. È questo il nostro obiettivo».

Fonte: hellasverona.it