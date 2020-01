Pellizzari: “Eriksen aveva tutto il mondo, scelta Inter vera notizia”

L’Inter è riuscita a chiudere un colpo spettacolare, quello di Eriksen che oggi sarà ufficiale. Del danese ne ha parlato il giornalista del “Corriere della Sera” Tommaso Pellizzari, ospite della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

CHE ACQUISTO – Tommaso Pellizzari parla dell’arrivo di Christian Eriksen all’Inter: «Sposta tanto e sposta soprattutto se stesso, che è la cosa più importante. Penso che Eriksen era un giocatore che aveva tutto il mondo che lo aspettava: lui ha scelto l’Italia in primis e ha scelto l’Inter in secundis. Secondo me questa è la vera notizia, nel senso che ha scelto una squadra che non vince da tanto, l’ha scelta in un momento non facilissimo della stagione. Però è una grande scommessa che lui fa sul futuro suo, perché arriva nel momento migliore della sua carriera. Si parla di uno dei migliori numeri 10 del mondo, uno dei top-5 fra i numeri 10. Oggettivamente questa è una grandissima operazione di mercato: lo sarebbe stato pagandolo a prezzo pieno, perché appunto è una scelta fra mille squadre, a venti milioni di euro è un affare».

NERVOSISMO CHE SALE – In Inter-Cagliari 1-1 di domenica mattina ci sono stati diversi momenti di tensioni, culminati con l’espulsione di Lautaro Martinez. Pellizzari, dopo essersi espresso su Eriksen, prova a dare una motivazione di queste difficoltà: «Sembra una squadra un po’ frustrata l’Inter, come se soffrisse il fatto che non gli riesce più così bene quello che riusciva prima. Non è ancora chiaro se dipende dalla fatica, che doveva arrivare prima di Natale ed è arrivata dopo quando magari meno ce lo si aspettava, dipende dal fatto che qualcuno ha cominciato a trovare davvero le contromisure per giocare contro Antonio Conte. Adesso tutti stanno iniziando a giocare a specchio, e da quel momento l’Inter ha iniziato a fare fatica».