Pellegrini: “Inter-Sampdoria, Ranieri vorrÃ  giocarsela. Scudetto del 91’…”

Pellegrini: “Inter-Sampdoria, Ranieri vorrà giocarsela. Scudetto del 91’…”

Luca Pellegrini, ex calciatore e capitano della Sampdoria, intervenuto su “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato di Inter-Sampdoria, gara in programma domenica alle 21:45. Un aneddoto, infine, sulla sfida scudetto tra nerazzurri e blucerchiati durante l’annata 1990/1991

RICORDO – Queste le parole di Luca Pellegrini: «Difesa a 3 contro l’Inter? Come ha detto Ranieri qualche spezzone ha provato difesa a 3. Penso si sia accorto di questa necessità e sul mercato, con l’arrivo di Yoshida, può varare questa soluzione. Il giapponese aveva solo bisogno di ambientamento. In questo mese di preparazione si è integrato, è un vantaggio che Ranieri vorrà sfruttare nella partita con l’Inter. L’idea è quella di giocarsi la partita ma anche di non subire. Sarà fondamentale, come si è visto nelle partite di coppa, la tenuta fisica ed atletica nell’arco dei 90 minuti. La sfida contro l’Inter del 1991? Ci eravamo preparati ed eravamo convinti di poter fare risultato pieno. È stata la partita dell’orgoglio, una partita senza domani».