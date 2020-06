Bianchi: “Eriksen, giocatori come lui devono sempre giocare. Conte…”

Rolando Bianchi, ex calciatore, ospite della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter. In particolare, l’ex attaccante del Torino, si è soffermato sull’importanza di Christian Eriksen e di Marcelo Brozovic nello scacchiere tattico di Antonio Conte

FONDAMENTALE – Queste le parole di Ronaldo Bianchi: «Io penso che i giocatori forti come Eriksen debbano sempre giocare. Conte ha studiato e lo ha messo nelle condizioni giuste. Da la possibilità anche a Brozovic di giocare con tranquillità, quando c’è un giocatore tra le linee diventa un problema per le squadre avversarie. Conte, nelle sue giocate prestabilite, ha tutte le posizioni per i suoi giocatori e diventa un problema per gli avversari».