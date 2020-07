Pellegatti ricorda: “Rangnick ha eliminato l’Inter con Raul 33enne! Milan…”

Condividi questo articolo

Rangnick al Milan è un tema che tiene banco anche all’indomani del successo rossonero contro la Juventus. Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso milanista, in collegamento con la trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24 ha ricordato l’eliminazione dalla Champions League 2011 inferta all’Inter dallo Schalke 04 allenato dal futuro tecnico del Milan

PRECEDENTE RISPOLVERATO – Carlo Pellegatti ha ricordato così un’eliminazione amara dalla Champions League per l’Inter di Leonardo nel 2011: «Ralf Rangnick al Milan? Usiamo sempre il condizionale perché la società ci dice sempre che nulla è firmato anche se è molto probabile. Però ha battuto l’Inter con lo Schalke con Raul Gonzalez Blanco 33 enne centravanti». I nerazzurri, campioni d’Europa in carica, vennero infatti sconfitti 2-5 all’andata di San Siro e 2-1 al ritorno. Un precedente infausto per l’Inter, al quale si aggrappa il giornalista nel dare il benvenuto all’ormai certo nuovo tecnico rossonero.