Ventola: “Io, Vieri e Adani amici dai tempi dell’Inter! Seedorf e Ronaldo…”

Ventola ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Calciomercato.com”. L’ex attaccante dell’Inter ha anche ricordato i tempi trascorsi in nerazzurro con i due amici Vieri e Adani

ANEDDOTI – Le parole di Nicola Ventola sui tempi nerazzurri: «Che rapporto c’è con Christian Vieri e Daniele Adani? Con Lele ho giocato solo un anno all’Inter, con Bobo siamo amici da una vita. Abbiamo fatto 2/3 anni all’Inter, poi siamo stati insieme anche all’Atalanta. Siamo sempre andati d’accordo, in campo io ho accettato il ruolo di suo sostituto. Lui ha capito che davanti aveva una persona pura, non gelosa, che dà il cuore per gli amici. Io sono fatto così. La musica? Mi è sempre piaciuta. Ai tempi dell’Inter avevo comprato una pianola che portavo spesso con me, e appena c’era l’occasione la tiravo fuori. È successo durante un capodanno da Clarence Seedorf, al compleanno di Ronaldo o in altre occasioni».

Fonte: calciomercato.com – Francesco Guerrieri