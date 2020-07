Biasin: “Inter, situazione Tonali come Barella un anno fa! Mandzukic…”

Sul mercato dell’Inter ha fatto il punto Fabrizio Biasin. Il giornalista di “Libero”, in collegamento telefonico con “QSVS TG” su TeleLombardia, ha spiegato la situazione Tonali e non solo

IL PUNTO – Così Fabrizio Biasin: «Mario Mandzukic? Non so assolutamente nulla, la cosa mi sembra abbastanza particolare. Credo che sia una possibilità nel caso in cui l’Inter non riesca a fare altre cose. Ma non credo ci siano certezze in questo momento. La certezza è che a sinistra non c’è trattativa né interesse per David Alaba e non c’è trattativa né interesse per Robin Gosens. C’è la volontà di fare un tentativo per Emerson Palmieri, ma al momento non c’è una trattativa neanche col Chelsea. Sandro Tonali? L’Inter ha l’accordo col giocatore, deve trovare l’accordo con Massimo Cellino. La situazione è come quella dell’anno scorso con Nicolò Barella che ha mantenuto la promessa. L’Inter non vuole andare oltre 35-38 milioni, quindi temporeggia. Bisogna capire se mantiene la parola, io credo di sì».