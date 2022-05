Pellegatti: «Per battere questa Inter ci voleva grandissimo Milan. Noi 5 top»

Carlo Pellegatti, in collegamento su Tutti Convocati, ha voluto parlare della lotta Scudetto con Inter e Milan protagoniste. Complimenti ai nerazzurri ma poi tuona sul livello delle due rose

GRANDE AVVERSARIA − Pellegatti fa i complimenti ai nerazzurri ma poi tuona su chi scrive e parla di rosa Inter più forte di quella del Milan: «Più l’Inter sta bene più la vittoria del Milan sarà amplificata. Se dovesse vincere il Milan vuol dire che ha lottato contro una squadra squadra che ha perso una sola partita negli ultimi due mesi. E’ una squadra decisamente in salute. L’Inter quest’anno è l’unica squadra a battere il Liverpool, per batterli ci voleva un grandissimo Milan. Le due squadre rendono questo campionato bellissimo, hanno sempre vinto con autorevolezza. Ma l’Inter non è più forte del Milan, abbiamo 5 top player che potrebbero giocare dovunque in Europa».