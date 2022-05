Beccalossi: «Inter, Derby ha ribaltato tutto! Ma la stagione rimane positiva»

Evaristo Beccalossi, su Tutti Convocati, si è espresso sulla stagione dell’Inter e sul rammarico per i punti persi in ottica Scudetto. Ma l’ex nerazzurro non condanna il lavoro della squadra

IL CALCIO È COSÌ − Beccalossi analizza la stagione dell’Inter e il rammarico per i punti persi per strada: «Il rammarico c’è ma per tutte le squadre. Ad inizio campionato, tutti facevano i fenomeni su Milan e Napoli che avevano vinto 10 partite su 11. Poi è rientrata l’Inter. Il Milan è la favoritissima per vincere questo Scudetto. Ma faccio fatica a parlare di calcio, tutti sentenziano. Secondo posto Inter? Per come si era partiti a luglio, ha vinto due trofei. L’anno scorso dopo 10 anni si è vinto il campionato. In generale è qualcosa di positivo ma entrando nello specifico abbiamo perso quei 4-5 punti per mancanza anche di fortuna. Io ero al Derby di ritorno in campionato, mai avevo avuto la sensazione che l’Inter potesse perdere quella partita. Ma nel calcio succede di tutto. Erano 4 punti di vantaggio, se non perdi erano 7. Da lì si è ribaltato un po’ tutto, c’è rammarico ma l’Inter ha fatto negli ultimi 2 anni delle cose positive».