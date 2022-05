Bucciantini: «Inter 84 punti? Difficile immaginarlo. Milan bravo, un motivo»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan. I nerazzurri potrebbero chiudere la stagione a 84 punti

LAST DANCE − Il pensiero di Bucciantini sul finale di campionato con la lotta Scudetto in primo piano: «Perdere il campionato all’ultima è doloroso, ma l’essere tifosi è anche questo. Il soffrire all’ultimo secondo fa parte dell’essere tifoso. Una squadra non guarda al passato passato, si fortifica di quello che può fare. L’Inter potrebbe arrivare a fare 84 punti, difficile immaginarlo senza Conte e Lukaku. Questo Scudetto lo vince la squadra che ha vissuto di più i vari momenti del campionato. Il Milan bravo perché ha cambiato il modo di vivere rispetto alle altre».