Pedullà: «Skriniar? La colpa è di Zhang! Ha messo in difficoltà i dirigenti»

Pedullà ha criticato aspramente Zhang per aver gestito malissimo la vicenda Skriniar. A detta sua, Marotta e Ausilio hanno fatto miracoli in questi anni all’Inter

COLPA DELLA PROPRIETÀ − Alfredo Pedullà si esprime sul futuro del difensore dell’Inter, il quale ha detto no al rinnovo (vedi articolo). Colpe a Zhang: «Sono sei sessioni di mercato che Marotta e Ausilio devono fare dei miracoli, nel momento in cui Zhang va una sera a Milano e dice Skriniar non si muove, il giorno devi dare al giocatore i soldi che chiede. Perché così metti in difficoltà management e società. O gli dai i 9 milioni oppure lo cedi a 50 milioni. Marotta non ha sbagliato Skriniar bensì Dybala, la colpa di Skriniar è della proprietà».