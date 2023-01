VIDEO – Lazio-Bologna 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Lazio-Bologna, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



L’ERRORE DAL BASSO – Lazio-Bologna 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Basta un gol in una partita non certo esaltante alla Lazio per passare ai quarti, dove giocherà contro la Juventus a Torino. Mattia Zaccagni fa tutto da solo e bene al 12′, ma quando calcia lo fa troppo centrale e Lukasz Skorupski para in due tempi. Il Bologna vuole giocare da dietro pur non avendo certo i giocatori adatti, al 33′ l’orrore lo fa Joaquin Sosa con Pedro che gli ruba palla in area e da destra serve Felipe Anderson che non sbaglia dal limite dell’area piccola. Imperdonabile l’errore del difensore uruguayano, a fine partita poi decisivo per l’eliminazione dei suoi. A inizio ripresa sfiora il raddoppio di testa Sergej Milinkovic-Savic, alto di poco su cross di Zaccagni. La Lazio gestisce senza problemi il vantaggio, avendo anche diverse occasioni per raddoppiare. Non ci riesce, ma non rischia nemmeno la fregatura. Un brutto Bologna fa pochissimo, dopo cinque minuti di recupero arriva la qualificazione biancoceleste.

Video con gli highlights di Lazio-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.