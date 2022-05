Pedullà: «Mercato Inter diverso dall’anno scorso. Entusiasmo Zhang»

Pedullà su Sportitalia ha parlato del mercato dell’Inter, a detta sua diverso rispetto l’anno scorso, rispondendo alle critiche rivolte a Steven Zhang.

ENTUSIASMO – Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell’Inter, facendo un paragone con quello dell’anno scorso: «Steven Zhang è rimasto all’Inter perché non ci sono soluzioni adatte per salutare e perché ha recuperato l’entusiasmo, ma rispetto l’anno scorso vedo uno scenario diverso per quanto riguarda il mercato. Se fai entrare Paulo Dybala, Henrikh Mkhitaryan e Gleison Bremer il mercato è di tutto rispetto».