Barzaghi: «Lautaro Martinez l’ultimo dei cedibili ma l’Inter deve fare cassa»

L’Inter programma il mercato per rafforzare la squadra. Su Lautaro Martinez, c’è un diktat: non cederlo. Nonostante ciò, serve fare un utile di 60/70 milioni di euro

IL PUNTO − Oltre Perisic (vedi articolo), Barzaghi su Sky Sport 24 fa un resoconto della situazione in casa Inter: «Su Inzaghi ieri non c’è stata la firma ma l’ok di massima è arrivato. Poco da discutere, il contratto scade nel 2023. Lo si allungherà di un anno fino al 2024. Si è parlato di mercato e programmazione. Bisogna sottolineare il concetto del presidente Zhang, cioè la squadra dovrà essere ancora più competitiva e lottare per lo Scudetto. Bisogna provare a vincere e non soltanto come l’anno precedente di arrivare tra le prime 4. L’Inter deve fare cassa con 60-70 ml di utile, l‘ultimo dei cedibili rimane Lautaro Martinez. Ma in questo situazioni è il mercato che comanda. Interessante anche il mercato in entrata: l’obiettivo Bremer in difesa; piace Asllani come vice Brozovic; poi la questione Dybala. L’Inter aspetta per capire cosa possa succedere in attacco. Non si possono avere 6-7 attaccanti».