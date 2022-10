Pedullà: «Inter vince senza gli infortunati ma assenze del Milan pesano di più»

Pedullà traccia il bilancio degli infortuni in casa Inter e Milan. In collegamento su Sportitalia, il giornalista spiega perché per una delle due squadre le assenze hanno influito di più nelle prestazioni in Champions League

BILANCIO INFORTUNI – Alfredo Pedullà analizza le prestazioni di Inter e Milan in Champions League, alla luce delle assenze in rosa: «L’Inter ha vinto contro il Barcellona senza Marcelo Brozovic (vedi articolo) e Romelu Lukaku e il Milan perde con l’alibi degli infortunati? Questi sono due problemi diversi. Con tutto il rispetto per Brozovic, che è stato sostituito benissimo da Hakan Calhanoglu e per Lukaku, che non è stato bene in questa parte di stagione. Ma al Milan è stata tolta la spina dorsale della squadra. Oggi aveva tanti, troppi, infortunati per essere una parvenza di squadra. Poi, è ovvio, che sarebbero dovuti andare a Londra per giocare in un modo diverso, senza prendere gol e rimanendo in partita».