De Paola: «Inter catenacciara contro Barcellona. Brozovic è il problema!»

Per De Paola il problema dell’Inter in questo inizio di stagione ha un nome e un cognome: Marcelo Brozovic. Il giornalista, nello studio di Sportitalia commenta anche la prestazione dei nerazzurri in Inter-Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni nella trasmissione di Sportitalia.

SPOGLIATOIO – Paolo De Paola non ha dubbi su quale sia la causa dei problemi dei nerazzurri: «Nell’Inter c’è un problema di spogliatoio che ruota al 90% intorno a Marcelo Brozovic (vedi foto). È un giocatore particolare, assolutamente indispensabile all’interno del centrocampo. Ma è un po’ musone e attento a determinate cose che fanno i giocatori in campo nei suoi confronti. Si arrabbia sempre. Contro il Barcellona ho visto un’Inter che ha giocato in maniera, non dico orrenda, ma catenacciara. E lo ha fatto per Simone Inzaghi. Tutti quanti gli sono andati addosso, ma i giocatori gli sono stati grati. Si è vista una squadra che si è compattata intorno all’allenatore. L’abbraccio che c’è stato alla fine è stato emblematico. Hakan Calhanoglu è un giocatore fondamentale per Inzaghi. Serve in campionato e si è fatta sentire la sua assenza. Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Xavi. A quel livello non arriviamo neanche in Italia. Dire a una società che ha comprato un arbitro è una frase che non si sentiva nemmeno negli anni 60′».