FOTO − Brozovic ai box ma la testa è sempre all’Inter: dolce buonanotte!

Brozovic non ha potuto aiutare l’Inter contro il Barcellona ma ha assistito tifando casa all’impresa dei propri compagni. Il croato ha lanciato una dolce buonanotte tinta di nerazzurro

BUONANOTTE − Marcelo Brozovic ne avrà ancora per un bel po’. Il croato, infortunatosi in Nazionale, ha saltato le gare contro Roma e Barcellona e dovrebbe ritornare verso fine ottobre. Intanto, ha assistito alla fantastica vittoria in Champions League da casa festeggiando virtualmente con i propri compagni. Proprio in merito all’impresa di San Siro, Brozovic ha voluto lanciare una buonanotte tinta di nerazzurro su Instagram.

Brozovic è stato ben sostituito da Calhanoglu in cabina di regia.