Inzaghi si riprende l’Inter, una frase detta prima del Barcellona – CdS

Inzaghi è riuscito a trovare le giuste indicazioni per motivare l’Inter in vista della partita col Barcellona, riuscendo poi a vincere l’1-0. Il Corriere dello Sport mette il virgolettato di una frase detta dal tecnico ai giocatori nello spogliatoio.

IL RILANCIO – Simone Inzaghi ha allontanato le voci di esonero con l’1-0 di Inter-Barcellona. Una partita alla quale i suoi arrivavano in grande difficoltà, per le cinque sconfitte nelle precedenti uscite stagionali. Il Corriere dello Sport si sofferma sul lavoro mentale fatto dal tecnico per motivare la squadra. «Insieme si può fare qualsiasi cosa, come la Supercoppa Italiana e Coppa Italia conquistate l’anno scorso. Ma anche cose che non succedono dal 2010». Questa una delle frasi dette da Inzaghi prima della partita, significativa per ottenere un successo “di gruppo”. Col riferimento al 2010 dato dall’ultimo successo contro il Barcellona, la semifinale di Champions League del Triplete. L’allenatore ha fatto capire ai giocatori che dalla crisi si esce uniti, senza pensare a se stessi ma dando una mano alla squadra. Cosa che l’Inter ha fatto, ottenendo una vittoria non certo prevista. Nel piano partita di Inzaghi anche la scelta di difendersi bassi e ripartire, senza perdere equilibrio ma nemmeno rinunciare ad attaccare: ha pagato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno