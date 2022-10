Lukaku, rientro rinviato: no Sassuolo e (forse) Barcellona-Inter, nuova data – CdS

Lukaku continua a rimanere fuori per infortunio, ormai sono quaranta giorni dal suo stop dopo la partita con la Lazio. Per il Corriere dello Sport, oltre al Sassuolo sabato, è probabile che salti anche Barcellona-Inter.

RIENTRO SLITTATO – Continua il mistero sulle condizioni di Romelu Lukaku. Fuori dal 26 agosto contro la Lazio, si era poi procurato un infortunio muscolare in allenamento. Nel corso della sosta sembrava pronto a tornare in campo, ma un rallentamento a pochi giorni dalla Roma ha portato alla nuova assenza. Sembra però essere qualcosa di più grave, perché Lukaku non ci sarà nemmeno sabato a Reggio Emilia col Sassuolo. Lo dà per certo il Corriere dello Sport, aggiungendo come pure Barcellona-Inter di mercoledì prossimo è a forte rischio. Al massimo potrebbe avere un posto in panchina, si capirà qualcosa di più fra qualche giorno. Per Lukaku la nuova data (prevista) per il rientro è Inter-Salernitana, domenica 16: sarebbe oltre un mese e mezzo di stop.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.