Correa, infortunio non grave ma niente Sassuolo-Inter: i tempi – CdS

Col Barcellona Correa si è procurato l’ennesimo infortunio di questi tredici mesi e mezzo in nerazzurro, uscendo al 56′ (vedi articolo). Problema fisico non grave, ma per il Corriere dello Sport salterà Sassuolo-Inter.

ANCORA UNO STOP – Joaquin Correa è di nuovo alle prese con un infortunio, non certo un inedito. Al 56′ della partita col Barcellona ha lasciato il posto a Edin Dzeko, dolorante. “Risentimento tendineo al ginocchio sinistro”, la diagnosi del club dopo gli esami, che il Corriere dello Sport traduce in “contusione”. Per Sassuolo-Inter improbabile la sua presenza in distinta, sarà più facile rivederlo la prossima settimana. Nulla di grave quindi per Correa, ma quanto basta per fargli saltare un’altra partita.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.