Pedullà: «Inter, tre punti di domanda. Non capisco gerarchia rigori»

Il derby Milan-Inter 1-1 lascia dei punti di domanda per Pedullà. Il giornalista, in collegamento con Monday Night su Sportitalia, commenta anche la discussa scelta dei rigoristi di Inzaghi.

DUBBIA TENUTA – Alfredo Pedullà trova il bello e il brutto di Milan-Inter: «È stato il derby più bello degli ultimi dieci anni. A me i punti di domanda sull’Inter restano: va in vantaggio e non porta a casa la vittoria, questo non è un punto di domanda ma tre. Era successo con la Lazio, con la Juventus e con l’Atalanta, è successo nel derby. Devi vincere lo scudetto, capendo le motivazioni di Simone Inzaghi, una grande partita la devi vincere. Poi una gerarchia sui rigori non la capisco. Per me deve decidere l’allenatore, deve far calciare chi è il designato. Questo balletto su chi calcia secondo me va evitato».