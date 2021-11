Di Livio: «Kessié? Meritava di avere rigore contro! Inter, occasione persa»

Per Di Livio l’ingenuità di Kessié è tale da valere il primo rigore di ieri sera nel derby Milan-Inter, quello segnato da Calhanoglu. L’ex centrocampista, ospite di Calcio Totale su Rai Sport +, parla anche di cosa lascia la stracittadina.

FALLO PER FORZA – Si è discusso tanto in giornata del primo dei due rigori dati all’Inter. Per Angelo Di Livio la scelta dell’arbitro è stata corretta e spiega il perché: «Franck Kessié merita di prendere contro il calcio di rigore. Si è proprio fatto male da solo: poteva calciare il pallone in tribuna. L’Inter ieri ha perso una grande occasione: ci sono tante partite e tanti scontri diretti, può ancora rientrare. L’Inter c’è, perché ha una rosa molto forte. Ha avuto tante occasioni, magari non pulite ma con un po’ di lucidità poteva portare i tre punti a casa».