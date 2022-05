Pedullà: «Inter in Coppa Italia con altri pensieri. Bologna? Quanti rimpianti»

Alfredo Pedullà, in collegamento per Sportitalia mercato, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter per poi concentrarsi nuovamente sulla lotta Scudetto. Un pensiero sulla gara di Bologna

COPPA ITALIA E RIMPIANTI − Pedullà su Coppa Italia e corsa Scudetto: «L’Inter arriva con altri pensieri alla Coppa Italia. Partita molto incerta. Bologna-Inter? Partita che ti lascerebbe dei rimpianti incredibili, anche per le modalità. Perisic l’aveva aperta con un gol incredibile. Inoltre con un pareggio potevi annullare il jolly del Milan. Adesso devi sperare che il Milan ne perda una, è al momento rimane difficile».