Prima Pagina IN Edicola: Juventus-Inter senza rete. Parla un doppio ex

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Coppa Italia, all’Olimpico (ore 21) la finale Juventus-Inter. Non solo per il prestigio. Senza rete. Allegri può salvare la stagione, Inzaghi per il bis: che sfida.

TUTTOSPORT

«La Juventus non ha mai paura!». Juventus-Inter a Roma (ore 21 Canale 5) assegna la Coppa Italia. Il CT del Mondiale 2006: «Tra i bianconeri non esiste la parola ansia e la squadra è in crescita. I nerazzurri non hanno ancora perso lo Scudetto». Allegri: «Dybala gioca». Inzaghi: «Vinciamo col cuore».