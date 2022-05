Caravello: «Juventus-Inter? 2 cose conteranno. Scudetto, prossimo turno»

Danilo Caravello, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Tmw di Juventus-Inter di Coppa Italia. Qualche battuta anche sulla lotta Scudetto

COPPA E SCUDETTO − Caravello sugli ultimi due traguardi stagionali: «Coppa Italia? Quando giochi una partita unica è sempre bella, importante ed equilibrata. Saranno importanti episodi e condizione fisica e mentale. Per la Juventus è un obiettivo primario, l’Inter è ancora in corsa per lo Scudetto. Campionato? Il Milan è ormai favorito. Il prossimo turno sarà decisivo. L’Atalanta si gioca tutto, il Cagliari – che sfiderà l’Inter – pure. Lo vincerà chi avrà meritato. Il Milan è stato costante. Poi le difficoltà ci sono. Come rosa l’Inter è la più forte».