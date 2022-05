Juventus-Inter, Allegri anticipa tre nomi in formazione e attende un recupero

Juventus-Inter si giocherà domani alle ore 21. Per la finale di Coppa Italia Allegri in conferenza stampa (vedi articolo) ha annunciato tre nomi di formazione e deve valutare un rientro.

DI RITORNO – Per Juventus-Inter è facile ipotizzare una formazione simile a quella dello scorso 3 aprile, per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Ossia: 4-2-3-1 come modulo. Il tecnico ha anche parlato di possibile difesa a tre, ma appare un po’ troppo complicato adattare poi il resto della squadra. In quella partita si era infortunato Manuel Locatelli, che torna fra i convocati e per il quale ci sarà da valutare il minutaggio. Difficile parta dal 1′: i favoriti sono Adrien Rabiot e Denis Zakaria. Quest’ultimo lo aveva sostituito al 34′ all’Allianz Stadium. Federico Bernardeschi parte davanti rispetto ad Alvaro Morata, dietro di lui Alex Sandro reduce dal pesante errore al 121′ in Supercoppa Italiana costato il gol di Alexis Sanchez.

LE CERTEZZE – Nella Juventus in tre hanno una maglia da titolare garantita per l’Inter: il portiere di coppa Mattia Perin, Giorgio Chiellini forse all’ultima finale in carriera e Paulo Dybala sicuramente all’ultima finale in bianconero. Peraltro con possibilità di diventare nerazzurro da luglio. A questi bisogna aggiungere Dusan Vlahovic, non nominato ma scontato nonostante il nervosismo degli ultimi giorni. Completa il poker offensivo Juan Guillermo Cuadrado, che sarà esterno alto con Danilo da Silva alle sue spalle. Per il posto di secondo centrale, assieme al già citato Chiellini, Matthijs de Ligt favorito su Leonardo Bonucci. Potrebbero giocare entrambi soltanto nel remoto caso di cambio modulo, con la difesa a tre, ma non sembra il caso. Ha recuperato, ma andrà in panchina, anche Luca Pellegrini (mentre Mattia De Sciglio è squalificato). Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter: Perin; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.