Pecci: “Napoli pari con l’Inter, gol su errori! Lukaku e Lautaro Martinez…”

L’Inter sbanca anche a Napoli con Lukaku e Lautaro Martinez, mantenendo dunque la testa della classifica in coabitazione con la Juventus. Eraldo Pecci, ospite fisso del programma “La Domenica Sportiva”, in onda su “Rai 2”, commenta il trionfo nerazzurro al San Paolo sminuendo la prestazione degli uomini di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.

RISULTATO BUGIARDO, DAVVERO? – L’Inter vince 1-3 sul campo del Napoli, ma secondo l’ex centrocampista degli azzurri Eraldo Pecci la vittoria nerazzurra non ha riflettuto quanto si è visto in campo al San Paolo: «Il risultato è un po’ severo con il Napoli, che secondo me ha giocato alla pari. L’Inter ha vinto perché ha due punte che fanno gol. Un gol è arrivato su un errore di Alex Meret e un altro su uno scivolone del difensore: i due gol di differenza sul piano del gioco non ci stavano. L’Inter è più squadra in questo momento, ha più fiducia. Puoi giocare bene, ma se non fai gol i risultati non arrivano. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez miglior coppia d’attacco della Serie A? I gol li fanno loro all’Inter e sono più in vista, perché alla Juventus se non segna Cristiano Ronaldo nemmeno te ne accorgi».