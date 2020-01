Marchegiani: “Inter cresce, ma il San Paolo non è più un campo difficile”

L’Inter trionfa a Napoli, ma secondo Marchegiani il successo dei nerazzurri è stato favorito dalla prestazione dei padroni di casa. Queste le parole dell’ex portiere, ospite di “Sky Calcio Club”.



PUNTI PESANTI – L’Inter trionfa a Napoli dopo oltre ventidue anni. I nerazzurri di Antonio Conte si sono resi protagonisti di una vittoria storica, che lancia il club tra le pretendenti di diritto allo scudetto. Luca Marchegiani ha commentato così la prestazione di Romelu Lukaku e compagni: «Mi sento di dire che il San Paolo non è più un campo difficile. Il Napoli non mi è dispiaciuto, ma ha pagato tre errori. Papera di Alex Meret sul secondo gol di Romelu Lukaku? Credo volesse prendere e ammortizzare la palla, che poi ha cambiato direzione improvvisamente. L’Inter? È stata cinica e spietata nel far gol al momento giusto. Lukaku bravissimo a non perdere velocità in occasione del primo gol. Gli errori del Napoli sono stati puniti severamente dai nerazzurri. Lukaku e Lautaro Martinez? Non vanno mai sull’esterno e cerano sempre il contatto fisico. Lukaku in particolare ha cercato di sfruttare il gap di stazza con Giovanni Di Lorenzo. Entrambi si muovono benissimo e sfruttano lo spazio con convinzione. L’Inter ha sempre concluso in porta con pericolosità, a differenza del Napoli. È una squadra che sta crescendo tantissimo, anche se non so se riuscirà a vincere lo scudetto».