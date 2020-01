VIDEO – Lecce-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Udinese, posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



VITTORIA ANCORA ALLA FINE – Lecce-Udinese 0-1 nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A. L’Udinese, come contro il Cagliari prima della sosta, vince negli ultimi minuti. Tre punti pesantissimi per i friulani, che passano sul campo di un Lecce ancora senza vittorie casalinghe in stagione. Primo tempo abbastanza brutto, complice anche il forte vento. Prova a ravvivarlo Khouma El Babacar che va vicino al gol in rovesciata e poi colpisce una clamorosa traversa da trenta metri, con Juan Musso bravissimo sulla seguente conclusione a effetto di Marco Mancosu. Nella ripresa per due volte Stefano Okaka viene fermato mentre sta esultando, una dopo review VAR e una “in diretta”. Sulla prima occasione sfrutta un rimpallo, ma sull’assist di Ilija Nestorovski è oltre tutti, poco dopo di tacco su cross da sinistra ancora in fuorigioco. Il gol, stavolta buono, l’Udinese lo trova all’88’: prodezza di Rodrigo de Paul, che scambia con Rolando Mandragora, palleggia due volte in area e batte Gabriel sul primo palo. L’Udinese allontana la zona retrocessione, per il Lecce a fine partita contestazione del Via del Mare. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.