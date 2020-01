VIDEO – Milan-Sampdoria 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Milan-Sampdoria, match della sedicesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



RIENTRO AMARO – Milan-Sampdoria 0-0 nella diciottesima giornata di Serie A. Nemmeno il grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic leva il Milan dal torpore, anzi i rossoneri riprendono l’anno come l’avevano chiuso in casa (col Sassuolo) e non segnano alla Sampdoria. I blucerchiati nel primo tempo perdono Gaston Ramirez per infortunio e pure Fabio Depaoli, entrato per l’uruguayano. Al 50′ Manolo Gabbiadini si invola solo davanti a Gianluigi Donnarumma, ignora Jakub Jankto meglio piazzato e si fa parare il tiro dal portiere, con Theo Hernandez che libera sulla linea. È il segnale per Stefano Pioli, che mette dentro Ibrahimovic per Krzysztof Piatek ma non cambia granché. Anzi, è ancora Gabbiadini a sprecare: prima in pallonetto si fa respingere il tiro da Donnarumma, poi lo salva e calcia fuori a porta vuota. Spreca anche Rafael Leao, entrato assieme a Ibra, con un tiro alto da ottima posizione. E al triplice fischio il Meazza, che voleva festeggiare, si ritrova a fischiare. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.