Pazzini: «Partita difficile per Inzaghi! Lautaro Martinez? Me lo aspettavo»

Pazzini parla di Lazio-Inter, sfida in programma alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata di Serie A. L’ex attaccante condivide la scelta di Inzaghi che lascia Lautaro Martinez in panchina (vedi formazioni). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

PARTITA SPECIALE – Giampaolo Pazzini parla così negli studi di DAZN prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter: «Inzaghi ha fatto cose grandiose qui, lui secondo me ha vissuto questi giorni in maniera complicata perché aspetta questa partita, questo ritorno. Sappiamo cosa ha fatto con la Lazio e per lui sarà una partita complicata. Lazio-Inter è una partita importante tra due squadre forti, la Lazio è un po’ in difficoltà mentre l’Inter si sta confermando però è una bellissima partita. Lautaro Martinez in panchina? Mi aspettavo che Inzaghi lo tenesse a riposo perché è impossibile arrivare qui dopo un viaggio del genere e fare una buona partita. Nazionali? Quando hai 14/15 giorni per preparare la partita e se ne vanno in 9-10 diventa complicato. Ivan Perisic attaccante? Può farlo perché ha qualche caratteristica adatta, chiaro che è diverso da Lautaro ma penso che oggi l’Inter si appoggerà molto a Edin Dzeko. Il bosniaco è molto intelligente, legge bene la situazione e secondo me possono giocare insieme. Ciro Immobile ha una grande corsa e attacca bene la profondità, Dzeko è molto più bravo nel far giocare la squadra, nel venire incontro. E’ più bravo di testa, ma insomma sono due grandi giocatori».