Tare: «Oggi partita importante. Per Inzaghi ringraziamenti e rispetto»

Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Inter, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

LE SCELTE TECNICHE – Tare parla delle scelte di Maurizio Sarri, con alcune sorprese nella formazione di oggi: «Io non so dove trovate queste storie dei problemi di spogliatoio. Oggi scendono in campo undici giocatori. Ha fatto una scelta l’allenatore senza nessun dramma. Penso che lui veda come si allenano i giocatori e in base a questo fa delle scelte. E’ un problema quando ci sono giocatori e quando non ci sono, dobbiamo metterci d’accordo».

IL RITORNO DI INZAGHI – Tare parla di Simone Inzaghi, che torna all’Olimpico da avversario: «Io penso che stasera per Simone e il suo staff sarà una serata speciale. Hanno fatto un grande lavoro e meritano rispetto e ringraziamento di tutta la nostra tifoseria. Speriamo possano vincere la prossima partita, ma stasera dobbiamo vincere noi».

BASIC TITOLARE – Tare parla della scelta di Basic: «E’ un giocatore che ha fatto fatica, Sarri è stato bravo a inserirlo. Adesso nell’ultimo mese ha fatto una crescita. Vogliamo un centrocampo dinamico, il suo gioco si basa su un pressing alto con movimenti di gruppo. Se uno non fa i movimenti è un problema. Basic è un giocatore che ha meritato di giocare dall’inizio una partita così importante».

LO SFOGO DI SARRI – Tare concorda con Sarri che si è sfogato sui calendari: «Assolutamente sì. I giocatori vengono pagati dalle società. Giocare una partita importante come stasera e prepararla con metà squadra non c’è modo. Vanno riviste le competizioni per trovare un giusto equilibrio. Chi paga sono le società. Oggi è penalizzato di più quello che perderà (ride ndr)».