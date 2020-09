Paventi: “Zhang realista, idee chiare su mercato Inter. Perisic opportunità”

Steven Zhang presidente Inter

Zhang è stato molto chiaro sul mercato dell’Inter, che deve prima cedere, con Godin (vedi articolo) e Candreva primi indiziati (vedi articolo). Andrea Paventi fa il punto sulle idee del presidente nerazzurro e sulla posizione di Perisic

REALISMO – Steven Zhang lavora per rendere sempre più grande l’Inter, ma rimanendo con i piedi a terra, come sottolinea Andrea Paventi su “Sky Sport 24”: «Zhang è stato molto realista, ha fatto capire chiaramente che il mercato è figlio anche delle cessioni, bisogna sfoltire prima di acquistare e completare la squadra. Anche per completare operazioni che sembravano a portata di mano. Ha fatto capire che Lionel Messi è un giocatore straordinario ma non è stata mai in piedi come operazione. Ha detto che Antonio Conte lavora tantissimo, che il confronto è stato positivo e che si lavora per il bene del club».

OPPORTUNITÀ – E sulla posizione di Ivan Perisic, Paventi afferma: «Perisic un problema per Conte? Problema no, è un giocatore che l’allenatore, nel caso rimanesse, dovrà capire come utilizzare. Con il Lugano lo ha riprovato nel ruolo in cui lo testò anche l’anno scorso. Può giocare anche da seconda punta, quindi sarebbe un’arma in più nel pacchetto avanzato. Io credo che se rimarrà, Conte non lo riterrà un titolare ma lo vedrà come un’opportunità».