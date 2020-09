Godin, solo Cagliari: no ad altre proposte! Trattativa no stop: il punto – AP

Godin

Godin al Cagliari è una trattativa ormai in discesa, con l’accordo anche sulla durata del contratto (vedi articolo). Alfredo Pedullà su Twitter fa il punto della situazione, sottolineando come per il difensore non esistano alternative

SOLO CAGLIARI – Diego Godin con il passare delle ore si avvicina sempre di più al Cagliari. Una trattativa sicuramente difficile, ma che sta vedendo la luce. Il difensore, che ha trovato l’accordo sulla durata del contratto, ha risolto anche lo scoglio della buonuscita con l’Inter (vedi articolo) e non intende prendere in considerazione altre proposte, come svelato da Alfredo Pedullà su Twitter: “Godin-Cagliari, c’è l’intenzione di tutti, si sta lavorando no stop. Godin non vuole prendere in esame altre proposte”, scrive il giornalista.