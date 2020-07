Paventi: “Lautaro Martinez, tante le chance che rimanga all’Inter! Conte…”

Lautaro Martinez non vive un momento semplice, ma con la scadenza della clausola la testa potrebbe liberarsi da qualche pensiero. Secondo quanto dichiarato da Andrea Paventi nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, le chance che il Toro rimanga a Milano sono tante, nonostante il Barcellona non intenda mollare (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del giornalista

VERSO LA PERMANENZA – Lautaro Martinez per ora non si assicura il passaggio al Barcellona. Secondo Andrea Paventi, le chance di una sua permanenza all’Inter attualmente sono tante: «Oggi finisce la clausola di Lautaro Martinez. Ciò vuol dire che da domani, chi vorrà acquistare l’argentino, dovrà sedersi al tavolino e fare una proposta importante che si aggirerà, io credo, intorno alle cifre che aveva messo in preventivo l’Inter con la clausola. Il Barcellona ora non ha la possibilità di intavolare quel tipo di trattativa, ma il mercato è lungo e vedremo cosa succederà. Le possibilità che Lautaro Martinez rimanga all’Inter sono sicuramente tante. Antonio Conte lo metterà al centro del progetto anche dal punto di vista emotivo».