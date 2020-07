Lautaro Martinez, il Barcellona cambia strategia! Una convinzione – MD

Lautaro Martinez per ora rimane all’Inter. Oggi scade la clausola e il Barcellona non ha mosso un dito per pagare i 111 milioni di euro richiesti dal club nerazzurro (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal mundodeportivo.com, il club blaugrana non ha intenzione di mollare la pista. Di seguito i dettagli

NON È FINITA – Lautaro Martinez per ora rimane all’Inter, che pensa di proporre il rinnovo di contratto. In Spagna intanto insistono nella convinzione che il Barcellona non intenda mollare: “Nel Barcellona non si danno per sconfitti. Al Camp Nou hanno cambiato strategia e ora pensano che il tempo corra in loro favore. Al Barcellona pensano di coprire i 111 milioni cash in quanto lo scambio di giocatori non ha sortito effetti. Aspetterà di fare qualche cessione più avanti, anche se senza fretta. Il desiderio del giocatore di venire al Barcellona si fa sempre più consistente”.

Fonte: mundodeportivo.com – Gabriel Sans