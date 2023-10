Paventi: «L’Inter deve migliorare i dati in un ruolo! Arnautovic anticipa»

L’Inter riprenderà fra cinque giorni in Serie A, con l’anticipo sul campo del Torino. Comincia un nuovo set di partite ravvicinate e servirà avere tutti al meglio, anche chi finora non ha dato granché. Paventi, collegato da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna anche su Arnautovic.

DA MIGLIORARE – Andrea Paventi inizia il suo intervento sull’Inter con una notizia: «È appena entrato Juan Guillermo Cuadrado, uno dei più attesi in questa ripresa. In mezzo al campo gli uomini ci sono, anche la tecnica, per migliorare i numeri. Rispetto agli esterni e agli attaccanti, con Marko Arnautovic che potrebbe tornare a Salisburgo l’8 novembre anticipando i tempi, l’Inter ha da crescere a centrocampo. Kristjan Asllani e Stefano Sensi sono a zero come gol e assist, come Davy Klaassen e Nicolò Barella. Hakan Calhanoglu gioca tanto e ha dato sempre il suo contributo, avrà bisogno durante la stagione di alternarsi con Asllani».