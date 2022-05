Paventi: «Inter, mai nessuno come Inzaghi tranne uno! Rendimento alto»

Paventi in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la stagione di Simone Inzaghi al suo primo anno all’Inter.

PRIMA STAGIONE – Andrea Paventi commenta così la prima stagione di Inzaghi in nerazzurro: «Stagione ottima di Simone Inzaghi dove ha conquistato un trofeo e se ne gioca altri due per questo finale di stagione. Lui è l’allenatore che al primo anno all’Inter ha fatto più punti di tutti, tranne nel confronto con José Mourinho. Per il resto il rendimento è altissimo della squadra e a livello di punti. Rimane una stagione ottima per lui perché c’erano delle cose da sistemare, vedi il mercato con l’uscita di pedine importanti e tra questi anche Christian Eriksen. Adesso è diventata una squadra che non aveva i favori dei pronostici e che aveva come obiettivo quello di restare tra le prime quattro. La squadra è rimasta comunque per tutto l’anno tra le prime posizioni».