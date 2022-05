Pacchioni: «Inter, tante occasioni perse! Inzaghi bene ma se non vince…»

Paolo Pacchioni, in collegamento su Sky Sport 24, ha giudicato la stagione dell’Inter caratterizzata, a detta sua, da troppe occasioni perse. Poi un giudizio sul lavoro di Inzaghi

OCCASIONE PERSA − Pacchioni sul calendario in chiave Scudetto e sulla stagione di Inzaghi: «E’ vero che sulla carta Sassuolo e Atalanta sono avversarie di valore ma c’è da capire cosa avranno da chiedere al campionato. Secondo me la trasferta a Cagliari dell’Inter è più difficile. Inzaghi ha fatto una buona stagione, ottima se vince il campionato. Ma è stato il campionato delle occasioni perdute, se Inzaghi fosse arrivato dietro una squadra dominante lo avrei promosso. Considerando però la stagione delle rivali e la forza dell’Inter, io la ritengo un’occasione perduta per i nerazzurri».