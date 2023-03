Paventi: «Inter-Juventus, incognite per entrambe! Sfida attesa»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, fornisce le ultime sull’Inter impegnata questa sera contro la Jvuventus.

ATTESA – Queste le parole di Andrea Paventi: «Una partita sicuramente attesa, come lo è sempre fra Inter e Juventus. Con qualche incognita per entrambe, visto che sono state impegnate entrambe nei turni delle coppe europee che hanno tolto energie fisiche e nervoso. Ai nerazzurri hanno tolto anche dei giocatori, vedi Bastoni, Skriniar e Gosens. Ci sono tre assenze pesante e la stanchezza di alcuni giocatori che avrebbero voluto riposare. Ci sarà il tutto esaurito, il pubblico delle grandi occasioni. L’Inter sa che deve mettere via più punti possibili perché quando inizierà quell’aprile tremendo qualche energia in più servirà»