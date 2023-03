Mkhitaryan, il meritato riposo può arrivare contro la Juventus

Henrikh Mkhitaryan è stato lo stakanovista del 2023 nerazzurro. L’armeno ha giocato sempre da titolare, non saltando nemmeno gli impegni di Coppa Italia. Quest’oggi a San Siro Inzaghi ha in mente un cambio per il giocatore.

LAVORATORE – Un lavoratore instancabile Henrikh Mkhitaryan per l’Inter. Uno degli acquisti più chiacchierati e criticati della campagna di mercato estiva, assieme a Francesco Acerbi, ha fatto ricredere i molti e dato ampie sicurezze nel reparto di centrocampo. Diciotto partite da titolare di fila con la maglia nerazzurra, l’armeno è una garanzia per le gerarchie di Simone Inzaghi. Quest’oggi contro la Juventus potrebbe arrivare però la chance per Marcelo Brozovic dal primo minuto (vedi articolo). Ciò vorrebbe dire panchina per Mkhitaryan, una novità nell’anno che ha disputato. Di certo non può fargli male il meritato riposo dopo il tour de force, ma certamente non sarà lasciato fuori per tutto il match. Le sue incursioni e la grande qualità palla al piede potrebbero diventare un’arma importante a gara in corso.