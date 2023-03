D’Ambrosio, pronto il dodicesimo uomo al servizio di Inzaghi

Mancava da tempo tra i protagonisti Danilo D’Ambrosio, che ha dovuto sopportare in questa stagione diverse noie muscolari e un ruolo sempre meno importante nell’Inter. Contro la Juventus il difensore è pronto ad agire da dodicesimo uomo.

FONDAMENTALE – Danilo D’Ambrosio si è ritagliato nelle ultime due settimane un ruolo sempre più importante nell’Inter di Simone Inzaghi. Con il tecnico piacentino non c’è mai stato un grande feeling. L’ex Lazio è restio ai cambiamenti, quando trova il suo undici ideale difficilmente cambia gerarchie. Proprio gli infortuni di Milan Skriniar e ora anche di Alessandro Bastoni potrebbero cambiare le prospettive del difensore. D’Ambrosio ha giocato da titolare contro lo Spezia, è subentrato con Bologna, Lecce e Porto, giocando tra l’altro in Champions League un match intelligente e di grande utilità per i compagni. Con la Juventus il calciatore sarà il dodicesimo uomo al servizio di Inzaghi, colui che dovrà sopperire ai buchi sulla destra o sulla sinistra, sostituendo magari Federico Dimarco come già fatto nell’ultima occasione.