Paventi: «Inter, ecco chi ha delle motivazioni in più per la rincorsa al Napoli»

Paventi parla dell’Inter, focalizzandosi su tre giocatori che hanno voglia di riscatto dopo la prima parte di stagione e il Mondiale. Di seguito le dichiarazioni del giornalista intervenuto, in collegamento da Appiano Gentile, su Sky Sport 24.

MOTIVAZIONI – Andrea Paventi spiega perché alcuni giocatori dell’Inter torneranno in campo, a gennaio, con una motivazione in più. Intervenuto su Sky Sport 24, il giornalista dichiara: «Ci sono dei giocatori che hanno qualcosa da farsi perdonare o da cui ripartire per trovare motivazioni giuste in questa rincorsa al Napoli. Rincorsa che partirà proprio dalla prima sfida al rientro in Serie A. Sicuramente i due portieri: Samir Handanovic perché non gioca da tanto tempo e ha perso il posto da titolare. André Onana (vedi articolo), invece, ha fatto bene e i numeri in difesa sono migliorati da quando lui è titolare. Ma c’è stato l’episodio legato al momento in cui ha lasciato il ritiro del Camerun. Se parliamo di difensori, invece, c’è Stefan De Vrij. L’Olanda è stata abbastanza protagonista di questo Mondiale ma lui, in scadenza di contratto con l’Inter, non ha giocato neanche un minuto». Questa la situazione dei tre giocatori dell’Inter, menzionati da Paventi nel corso del suo collegamento da Appiano Gentile.